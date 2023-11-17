Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить черную комедию «Аферистка»

Марла организовала процветающий бизнес. Используя нужных людей, взяточничество и уловки в законе, она заполучает опекунство над беззащитными стариками, помещает бедолаг в дома престарелых и распродаёт их имущество. Очередной жертвой становится пожилая Дженнифер Питерсон. У неё нет родственников, зато есть солидные накопления, дом и признаки деменции. Марла проворачивает с новой подопечной отработанную схему, но в этот раз всё идет не так гладко.

После показа зрители обсудят увиденное на экране с психологом Екатериной Главан.

Начало в 19:30. Стоимость билета 400 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.