Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить черную комедию «Аферистка»
В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 18 ноября состоится показ и обсуждение сатирического чёрно-комедийного триллера «Аферистка»
Марла организовала процветающий бизнес. Используя нужных людей, взяточничество и уловки в законе, она заполучает опекунство над беззащитными стариками, помещает бедолаг в дома престарелых и распродаёт их имущество. Очередной жертвой становится пожилая Дженнифер Питерсон. У неё нет родственников, зато есть солидные накопления, дом и признаки деменции. Марла проворачивает с новой подопечной отработанную схему, но в этот раз всё идет не так гладко.
После показа зрители обсудят увиденное на экране с психологом Екатериной Главан.
Начало в 19:30. Стоимость билета 400 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.
Как писали Юга.ру, краснодарский образовательный проект Vita Nuova 19 ноября приглашает посмотреть и обсудить фильм «Убийство священного оленя». Фильм рассказывает о кардиохирурге Стивене Мёрфи, который знакомится с 16-летним Мартином Ленгом — сыном пациента, умершего во время операции несколько лет назад.