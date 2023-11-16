Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Убийство священного оленя»

Лента греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 2017 года. Фильм рассказывает о кардиохирурге Стивене Мёрфи, который знакомится с 16-летним Мартином Ленгом — сыном пациента, умершего во время операции несколько лет назад. Однажды младший сын доктора Боб перестаёт чувствовать ноги. Обследования ничего не дают. Однажды Мартин заявляет, что Стивен должен принести в жертву кого-то из членов своей семьи, иначе все его близкие умрут один за другим.

Программа:

фильм об ужасных ошибках прошлого, вторгающихся в твою жизнь;

коронарное шунтирование как deus ex machina в мире современной медицины;

Колин Фаррел и Николь Кидман, примерившие на себя роли античных персонажей.

Встреча пройдет 19 ноября в 18:00 по адресу улица Красная, 124Б, пятый этаж. Стоимость участия 500 рублей. Обязательна запись в телеграм-канале.