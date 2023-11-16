Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Убийство священного оленя»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Убийство священного оленя» © Скриншот видео с YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ
    Кадр из трейлера к фильму «Убийство священного оленя» © Скриншот видео с YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ

Образовательный проект Vita Nuova 19 ноября приглашает посмотреть и обсудить фильм «Убийство священного оленя»

Лента греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 2017 года. Фильм рассказывает о кардиохирурге Стивене Мёрфи, который знакомится с 16-летним Мартином Ленгом — сыном пациента, умершего во время операции несколько лет назад. Однажды младший сын доктора Боб перестаёт чувствовать ноги. Обследования ничего не дают. Однажды Мартин заявляет, что Стивен должен принести в жертву кого-то из членов своей семьи, иначе все его близкие умрут один за другим.

Программа:

  • фильм об ужасных ошибках прошлого, вторгающихся в твою жизнь;
  • коронарное шунтирование как deus ex machina в мире современной медицины;
  • Колин Фаррел и Николь Кидман, примерившие на себя роли античных персонажей.

Встреча пройдет 19 ноября в 18:00 по адресу улица Красная, 124Б, пятый этаж. Стоимость участия 500 рублей. Обязательна запись в телеграм-канале.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом художественном музее имени Коваленко 18 ноября пройдет лекция «Сталинский ампир». Научный сотрудник Ксения Стрельцова расскажет об истории архитектуры Екатеринодара.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Убийство священного оленя»
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