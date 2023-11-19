От Вивальди до Циммера. В Краснодаре состоится инструментальное шоу InMusica

Зрители услышат мировые шедевры в жанре классического кроссовера. Этот термин буквально означает «пересечение» и обозначает сочетание в одном произведении разных стилей от классики до поп, рок или электро. В результате известные произведения получают новое прочтение.

Прозвучит музыка Вивальди, Паганини, Баха, Шопена, Бетховена, Сен-Санса и Грига, произведения Ханса Циммера, поп-группы Bee Gees, дуэта Secret garden и другие мелодии.

Проект InMusica — это коллектив профессиональных музыкантов юга России. Солировать будет лауреат международных конкурсов Дмитрий Дьяченко (скрипка).

Начало в 19:00. Стоимость билетов 1000-2500 рублей, купить можно по ссылке. Возрастное ограничение 6+. Филармония имени Пономаренко находится по адресу улица Красная, 55.