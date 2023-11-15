В Краснодарском крае сильно ухудшится погода

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

На Кубани прогнозируют ливни с грозами и сильный ветер до 22 м/с. В Сочи возможны смерчи над морем

В Краснодарском крае 16 и 17 ноября ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, подъем уровня воды в реках с превышением опасных отметок, усиление ветра до 22 м/с. Об этом сообщает МЧС региона.

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«В район возможной чрезвычайной ситуации на территорию Туапсинского района направлена группировка с техникой высокой проходимости и водооткачивающей техникой», — рассказал замначальника ЦУКС МЧС Кубани Юрий Юрьев.

В связи с ухудшением погоды МЧС края рекомендует:

  • воздержаться от туристических походов;
  • ограничить выход из своего дома без особой необходимости;
  • не находиться вблизи высоких деревьев и рекламных щитов;
  • не находиться под мостами и не парковать под ними транспорт.

По данным пресс-службы мэрии Сочи, в городе 16 и 17 ноября будут сильные дожди, ливни с грозами и градом. Ветер усилится до 20-22 м/с. В городе возрастает риск схода селевых потоков.

Также 16 ноября и до середины дня 17 ноября на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. На курорте ожидаются подъемы уровня воды в реках, местами с превышением опасных отметок.

Городские службы сейчас работают в усиленном режиме. Жителям и гостям Сочи рекомендуют соблюдать меры безопасности и в случае ЧС звонить по номеру 112.

Напомним, что 16 ноября в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение.

Краснодар МЧС Погода Сочи Штормовые предупреждения

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В Краснодарском крае сильно ухудшится погода
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