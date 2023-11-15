В Краснодарском крае сильно ухудшится погода

На Кубани прогнозируют ливни с грозами и сильный ветер до 22 м/с. В Сочи возможны смерчи над морем

В Краснодарском крае 16 и 17 ноября ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, подъем уровня воды в реках с превышением опасных отметок, усиление ветра до 22 м/с. Об этом сообщает МЧС региона.

«В район возможной чрезвычайной ситуации на территорию Туапсинского района направлена группировка с техникой высокой проходимости и водооткачивающей техникой», — рассказал замначальника ЦУКС МЧС Кубани Юрий Юрьев.

В связи с ухудшением погоды МЧС края рекомендует:

воздержаться от туристических походов;

ограничить выход из своего дома без особой необходимости;

не находиться вблизи высоких деревьев и рекламных щитов;

не находиться под мостами и не парковать под ними транспорт.

По данным пресс-службы мэрии Сочи, в городе 16 и 17 ноября будут сильные дожди, ливни с грозами и градом. Ветер усилится до 20-22 м/с. В городе возрастает риск схода селевых потоков.

Также 16 ноября и до середины дня 17 ноября на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. На курорте ожидаются подъемы уровня воды в реках, местами с превышением опасных отметок.

Городские службы сейчас работают в усиленном режиме. Жителям и гостям Сочи рекомендуют соблюдать меры безопасности и в случае ЧС звонить по номеру 112.



Напомним, что 16 ноября в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение.