Школам Краснодара не хватает 100 тыс. мест

10 ноября в интервью «РБК» директор департамента образования Краснодара Александр Звягинцев сообщил о загруженности и кадровом дефиците в школах. По его словам, сейчас в городе недостает 70 учреждений и 100 тыс. мест.

«В настоящий момент у нас обучается 197 тыс. человек. Норматив, который сейчас существует в школах — порядка 97 тыс. человек. Соответственно, если мы хотим учиться в одну смену, то нам нужно еще порядка 100 тыс. мест. Максимальная загрузка — школы на 1,5 тыс. человек. Нам нужно, приблизительно, еще 70 зданий», — отметил Звягинцев.



Специалист рассказал, что сейчас в школах Краснодара преподают 7 тыс. учителей, а не хватает — около 10% (700 человек).

«В системе образования Краснодара у нас 27 учреждений дополнительного образования. С одной стороны, это много, если сравнивать с другими районами Краснодарского края, но для Краснодара этого недостаточно. Мы посчитали, что за 2022-2023 годы у нас прибавилось детского населения в возрасте от 5 до 18 лет примерно 40 тыс. человек. А количество мест в допобразовании у нас не увеличилось», — поделился директор городского департамента образования.

Напомним, что в сентябре в департаменте образования Краснодара рассказали о нехватке 850 учителей в городских школах.



Как писали ранее Юга.ру, власти Краснодара до конца года пообещали достроить шесть школ. По плану до конца декабря в городе должны были возвести 11 образовательных учреждений, пять из них уже приняли учеников 1 сентября.