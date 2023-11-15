В Ставрополе полицейские привлекли к ответственности водителя остановки на колесах
В соцсетях Ставропольского края появились видеозаписи с участием самодельного транспорта в виде остановки на колесах. Водителя оштрафовали сотрудники полиции
Жители Ставрополя выложили в сеть видео, на котором по дороге едет остановочный павильон. Конструкция оказалась приколом местного жителя Сергея Артюшенко, пишет NewsTracker.
Мужчина рассказал, что на создание такого транспорта у него ушла три дня. Он добавил, что у него есть и другие похожие идеи, но не стал раскрывать подробности.
В ГИБДД Старополья журналистам сообщили, что остановку доставили на штрафстоянку. В сети есть видео, на котором транспорт увозит эвакуатор:
В полиции Ставрополя нам подтвердили, что в отношении водителя составили протоколы об административных нарушениях.
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