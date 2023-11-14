Краснодар опустился на три строчки в рейтинге по уровню развития платных парковок

Краснодар оказался на пятом месте в рейтинге развития платных городских парковок. В первую десятку в 2023 году также попал Новороссийск

Компания «Дорнадзор» составила рейтинг городов России по развитию платного парковочного пространства. Результаты есть в распоряжении редакции Юга.ру. Краснодар занял пятое место в списке, а в 2022 году город был на второй строчке.

Рейтинг составлен по данным на 1 августа 2023 года. Среди городов Кубани в него вошли только Краснодар и Новороссийск, так как в Сочи платные парковки появились только 16 ноября (1079 машиномест).

Рейтинг включает 24 города с уже действующими платными парковками. Ещё 17 населенных пунктов заявили о планах создать платные машиноместа в ближайшие пять лет.



Для составления рейтинга исследовали физическую и финансовую доступность, удобство и развитие парковок. На изменение позиции повлияли увеличение зоны парковок (в 9 из 24 городов) и введение гибкой ценовой политики (в 8 из 24 городов).

В тройку лидеров вошли города: Москва, Санкт-Петербург и Белгород. Северная столица в этом году вытеснила со второго места Краснодар из-за расширения платного парковочного пространства за счёт включения Адмиралтейского и Петроградского районов.



На сегодня в Краснодаре 9 257 парковочных мест (239 парковок). Среди них — пять зон с дифференцированным тарифом оплаты. Средняя стоимость часа парковки для легкового автомобиля в городе составляет от 30 до 100 рублей. За день от оплаты краснодарских парковок поступает около 465 тыс. рублей от 6,9 тыс. сессий. При этом за день фиксируют больше 400 фактов неоплаты. Краснодарцы в среднем оставляют машину на парковке на 97 минут.