В Краснодаре проведут лекцию по истории архитектуры «Сталинский ампир»

В Краснодаре 18 ноября пройдет лекция по истории архитектуры Екатеринодара

Начало лекции в 15:00. Предварительная запись обязательна: тел. (861)268-09-00 . Стоимость билета 150 рублей. Ограничение 12+. Музей находится на улице Красной, 15.

В Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко пройдет лекция «Сталинский ампир». Научный сотрудник Ксения Стрельцова расскажет об истории архитектуры Екатеринодара.

Недавно Юга.ру писали, что в краснодарской «Галерее Ларина» 17 ноября откроется выставочный проект Сергея Полупанова «Точка бифуркации». Подробности можно узнать по ссылке.