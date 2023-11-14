В Краснодаре проведут лекцию по истории архитектуры «Сталинский ампир»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 18 ноября пройдет лекция по истории архитектуры Екатеринодара

В Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко пройдет лекция «Сталинский ампир». Научный сотрудник Ксения Стрельцова расскажет об истории архитектуры Екатеринодара.

Начало лекции в 15:00. Предварительная запись обязательна: тел. (861)268-09-00. Стоимость билета 150 рублей. Ограничение 12+. Музей находится на улице Красной, 15.

Недавно Юга.ру писали, что в краснодарской «Галерее Ларина» 17 ноября откроется выставочный проект Сергея Полупанова «Точка бифуркации». Подробности можно узнать по ссылке.

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