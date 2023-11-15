В Краснодаре можно посетить бесплатную лекцию «Когда и как архитектор становится художником»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском театре драмы 17 ноября состоится лекция Анатолия Белова «Когда и как архитектор становится художником»

Спикер расскажет, где находится граница между этими двумя понятиями; почему одни архитекторы способны к творчеству, а другие нет; где проходит трансформация из одного состояния в другое и при чем здесь градостроительные и парковые утопии.

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Анатолий Белов — учредитель архитектурного журнала «Проект Россия», независимый публицист и архитектурный критик, куратор выставок, издатель, руководитель пиар-агентства.

Начало встречи в 19:00. Вход свободный, регистрация не требуется.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом художественном музее имени Коваленко 18 ноября пройдет лекция «Сталинский ампир». Научный сотрудник Ксения Стрельцова расскажет об истории архитектуры Екатеринодара.

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