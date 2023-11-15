Краснодарцев приглашают на лекцию «Как добавить индивидуальности в свой гардероб»

В краснодарском креативном кластере «Колос» 17 ноября состоится лекция «Как добавить индивидуальности в свой гардероб» от местного образовательного проекта «Зарядка»

На лекции слушатели узнают о трендах сезона осень-зима 23/24, получат практические рекомендации, как добавить стиля, индивидуальности, изюма в свой текущий гардероб, сохранят идеи готовых образов и подборку образов для вдохновения в стиле office, casual, sport, заберут план-список покупок для сезона распродаж.

Начало в 19:00. Стоимость участия — пожертвования от 200 рублей. Количество мест ограничено, необходима регистрация по ссылке. Креативный кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368.

Как писали Юга.ру, творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 19 ноября посмотреть и обсудить эротический триллер «Двуличный любовник». 25-летняя бывшая фотомодель по имени Хлоя долгое время страдает от болей в животе. На приёме у гинеколога ей советуют обратиться к психиатру, так как, по мнению врача, проблема имеет психосоматическое происхождение.