В Краснодаре к вечеру скопились 7-балльные пробки на дорогах

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сервис «Яндекс.Карты» оценил ситуацию на дорогах Краснодара в 7 баллов и прогнозирует пробки в 8 баллов в вечернее время

В Краснодаре 14 ноября наблюдается сложная обстановка на дорогах. Ночью и утром шли дожди, в городе есть подтопленные улицы, об утренних заторах мы писали здесь.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», вечером заторы на дорогах Краснодара достигнут 8 баллов. По состоянию на 17 часов большие пробки скопились на улицах Тургенева, Красных Партизан, Селезнева, Ялтинской, Новороссийской, Уральской, Северной, Ставропольской, Красной, Кузнечной и на участках улиц Зиповской, им. 40-летия Победы и Восточно-Кругликовской.

  • © скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты
    © скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты

Юга.ру писали, что Краснодар опустился на три строчки в рейтинге по уровню развития платных парковок, об этом подробно можно прочитать здесь.

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В Краснодаре к вечеру скопились 7-балльные пробки на дорогах
Краснодар опустился на три строчки в рейтинге по уровню развития платных парковок
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