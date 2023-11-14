В Краснодаре к вечеру скопились 7-балльные пробки на дорогах

Сервис «Яндекс.Карты» оценил ситуацию на дорогах Краснодара в 7 баллов и прогнозирует пробки в 8 баллов в вечернее время

В Краснодаре 14 ноября наблюдается сложная обстановка на дорогах. Ночью и утром шли дожди, в городе есть подтопленные улицы, об утренних заторах мы писали здесь.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», вечером заторы на дорогах Краснодара достигнут 8 баллов. По состоянию на 17 часов большие пробки скопились на улицах Тургенева, Красных Партизан, Селезнева, Ялтинской, Новороссийской, Уральской, Северной, Ставропольской, Красной, Кузнечной и на участках улиц Зиповской, им. 40-летия Победы и Восточно-Кругликовской.