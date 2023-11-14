ГК ТОЧНО построит детский сад в Краснодаре у жилого комплекса «Патрики»

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ТОЧНО (генеральный директор — Николай Амосов) начал строить детский сад на 280 мест в Карасунском округе Краснодара

Трехэтажный детсад расположится в ЖК «Патрики» возле улицы Старокубанской. Площадь застройки — 3 тыс. кв. метров. Сейчас здесь укладывают фундамент.

Как сообщают в пресс-службе ГК ТОЧНО, 52% территории займут зеленые насаждения: газон, цветники, кустарники и деревья. Во дворе установят 14 теневых навесов, где дети смогут отдохнуть от активных игр и спрятаться от палящего летнего солнца.

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Строительство объекта завершат к концу 2024 года, а сдать первые литеры ЖК «Патрики» планируют в первом квартале 2025-го. Это значит, что один из важных вопросов для новоселов будет решен — их дети смогут пойти в современный детсад возле дома.

  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Это будет не единственный детский сад на территории жилого комплекса. В проекте девелопера — еще два дошкольных учреждения на 520 мест и общеобразовательная школа на 1550 учеников. Через дорогу от «Патриков», в жилом комплексе «Элегант», ГК ТОЧНО построила детскую поликлинику.

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У федерального девелопера уже есть успешный опыт возведения образовательных учреждений. Два детских сада работают в ЖК «Белые Росы» (ст. Динская) и в микрорайоне «Родные просторы» (пос. Знаменский). В последнем также открыли школу, которая в сентябре этого года приняла первых учеников.

Ранее краснодарские власти рассказали, какие школы и детские сады откроют в 2023 году. Два детских сада на 280 и 315 мест заработали в ЖК «Самолеты» и в районе поселка Колосистого, и еще один — в краснодарском поселке Знаменском (на 120 мест).

Благоустройство ГК ТОЧНО Дети Детские сады Инфраструктура Семья Строительство

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