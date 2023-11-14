Дождь в Краснодаре. На улицы вышла водооткачивающая техника, автомобилисты стоят в пробках
В Краснодаре ночью и утром 14 ноября шел дождь. На улицах города стоит вода и скопились пробки
Мэрия Краснодара сообщила, что утром 14 ноября в городе работает водооткачивающая техника. По состоянию на 08:36 воду откачивали на улицах Тенистой и Российской, а также на пересечении Автомобильной и Ростовского Шоссе, Дежнева и Просторной.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», утром на улицах Краснодара скопились шестибалльные пробки. Самые большие заторы образовались на улицах Калинина и Красных Партизан, Суворова, Колхозной, Ипподромной, Зиповской, Тургеневском шоссе.
Напомним, в Краснодаре и крае действует штормовое предупреждение по непогоде. О том, что в ближайшие дни будут идти сильные дожди Юга.ру писали здесь.
Вчера, 12:12В Краснодаре раскупили почти все билеты на «Щелкунчика»
Театр объяснил, как действуют мошенники
10 ноября, 12:20Без страха санкций, с декретными и до 40 тыс. рублей
О чем говорили на ярмарке вакансий для женщин в Краснодаре