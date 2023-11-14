Дождь в Краснодаре. На улицы вышла водооткачивающая техника, автомобилисты стоят в пробках

В Краснодаре ночью и утром 14 ноября шел дождь. На улицах города стоит вода и скопились пробки

Мэрия Краснодара сообщила, что утром 14 ноября в городе работает водооткачивающая техника. По состоянию на 08:36 воду откачивали на улицах Тенистой и Российской, а также на пересечении Автомобильной и Ростовского Шоссе, Дежнева и Просторной.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», утром на улицах Краснодара скопились шестибалльные пробки. Самые большие заторы образовались на улицах Калинина и Красных Партизан, Суворова, Колхозной, Ипподромной, Зиповской, Тургеневском шоссе.

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