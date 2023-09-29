В Краснодарском крае 4 октября будет звучать сирена
На Кубани 4 октября пройдет проверка систем оповещения
Проверку организует администрация Краснодарского края по приказу МЧС России и Минцифры РФ. Об этом сообщает «Ъ-Кубань».
Минобороны России заявило о попытке атаки военно-морской базы Новороссийска:
Жители Кубани услышат предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности. После запуска сирен необходимо включить один из десяти центральных телеканалов или «Радио России» и прослушать спецсообщение.
Учебные сирены прозвучат 4 октября в 10:35, а обращение по телевидению и радио начнется в 10:43. О проверках уже рассказали мэрии Армавира, Новороссийска, Староминского, Новопокровского, Красноармейского, Кореновского, Курганинского и Ейского районов. Пока не известно, включат ли системы оповещения в Краснодаре.
Напомним, что в Новороссийске 6 сентября прошли учения со стрельбой.