В Краснодарском крае 4 октября будет звучать сирена

Проверку организует администрация Краснодарского края по приказу МЧС России и Минцифры РФ. Об этом сообщает «Ъ-Кубань».

Жители Кубани услышат предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности. После запуска сирен необходимо включить один из десяти центральных телеканалов или «Радио России» и прослушать спецсообщение.

Учебные сирены прозвучат 4 октября в 10:35, а обращение по телевидению и радио начнется в 10:43. О проверках уже рассказали мэрии Армавира, Новороссийска, Староминского, Новопокровского, Красноармейского, Кореновского, Курганинского и Ейского районов. Пока не известно, включат ли системы оповещения в Краснодаре.



Напомним, что в Новороссийске 6 сентября прошли учения со стрельбой.