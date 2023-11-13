В дома Туапсе больше недели не поставляют газ. Мэрия прокомментировала ситуацию

Власти Туапсе рассказали, почему в домах жителей города больше недели нет газа. Причиной назвали рост цен на топливо и проблемы ресурсоснабжающей организации

На сайте администрации Туапсе 13 ноября появился комментарий исполняющего обязанности главы города Артема Береснева. Он рассказал, что закупочная цена на газ с мая выросла с 12 до 46 рублей. Из-за этого ресурсоснабжающая организация «Туапсегоргаз» оказалась в сложной ситуации, объясняет чиновник.

Береснев заявил, что администрация решила взять бюджетный кредит у Министерства финансов на сумму 9 млн 523 тыс. рублей. А компания «Туапсегоргаз» получит субсидию в размере 3 млн рублей из городского бюджета, чтобы как можно скорее возобновить поставку газа.