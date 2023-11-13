В дома Туапсе больше недели не поставляют газ. Мэрия прокомментировала ситуацию

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Туапсе рассказали, почему в домах жителей города больше недели нет газа. Причиной назвали рост цен на топливо и проблемы ресурсоснабжающей организации

На сайте администрации Туапсе 13 ноября появился комментарий исполняющего обязанности главы города Артема Береснева. Он рассказал, что закупочная цена на газ с мая выросла с 12 до 46 рублей. Из-за этого ресурсоснабжающая организация «Туапсегоргаз» оказалась в сложной ситуации, объясняет чиновник.

Береснев заявил, что администрация решила взять бюджетный кредит у Министерства финансов на сумму 9 млн 523 тыс. рублей. А компания «Туапсегоргаз» получит субсидию в размере 3 млн рублей из городского бюджета, чтобы как можно скорее возобновить поставку газа.

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В сообщении также указано, что, по требованию ФАС, в городе появится второй поставщик ресурса, кандидатом мэрия назвала компанию «СГ — Лаба».

На протяжении недели в сети появлялись сообщения жителей Туапсе о том, как обстоят дела с газом:

Напомним, 10 ноября в горном кластере Сочи начался отопительный сезон.

Газ ЖКХ Туапсинский район

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