В горах Сочи включили отопление

Пресс-служба мэрии Сочи рассказала , что с 10 ноября в горах курорта начался отопительный сезон. В остальных районах города пообещали включить отопление через пять дней.

«В горном кластере температура воздуха всегда ниже, чем на побережье. Остальные районы Сочи получат отопление на пять дней позже. Сроки могут измениться в зависимости от постоянной температуры воздуха, особенно это касается социальных объектов», — отметил замглавы Сочи Петр Северов.

Протяженность тепловых сетей Сочи составляет 568 километров. На их участках провели плановый ремонт. Теплосети города обслуживают 102 котельные.



По вопросам отопления жители Сочи могут обратиться на горячую линию по телефону: 8 (988) 145-28-71.

Напомним, что отопление в Краснодаре обещали включить, когда среднесуточная температура будет 8 °С пять дней подряд.