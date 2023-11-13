Африканец тайно доплыл до Туапсе на пароме, чтобы поселиться в России. Ему грозит тюремный срок
В ФСБ рассказали о гражданине африканской страны, который проник на борт парома и без разрешения доплыл до порта Туапсе
В порту Туапсе пограничники задержали 22-летнего гражданина африканского государства, сообщает ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю. По информации ведомства, мужчина проник на паром тайно. Он объяснил, что хотел попасть в Россию, чтобы поселиться в стране с уровнем жизни выше, чем на его родине.
На борт африканец проник в турецком порту, залез в один из грузовиков, который перевозило судно. Из какого государства родом мужчина, не сообщается. Паром шел под флагом Республики Камерун.
Управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч.1 ст.322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию»). Африканцу грозит до двух лет лишения свободы.
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