Африканец тайно доплыл до Туапсе на пароме, чтобы поселиться в России. Ему грозит тюремный срок

Краснодарский край, В мире

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  • © Фото Elena G, unsplash.com
    © Фото Elena G, unsplash.com

В ФСБ рассказали о гражданине африканской страны, который проник на борт парома и без разрешения доплыл до порта Туапсе

В порту Туапсе пограничники задержали 22-летнего гражданина африканского государства, сообщает ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю. По информации ведомства, мужчина проник на паром тайно. Он объяснил, что хотел попасть в Россию, чтобы поселиться в стране с уровнем жизни выше, чем на его родине.

На борт африканец проник в турецком порту, залез в один из грузовиков, который перевозило судно. Из какого государства родом мужчина, не сообщается. Паром шел под флагом Республики Камерун.

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Напомним, в Краснодаре жители ЖК «Самолет» жаловались на рабочих мигрантов. Подробно о ситуации мы писали здесь.

Судоходство Туапсинский район ФСБ

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