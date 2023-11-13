Африканец тайно доплыл до Туапсе на пароме, чтобы поселиться в России. Ему грозит тюремный срок

В ФСБ рассказали о гражданине африканской страны, который проник на борт парома и без разрешения доплыл до порта Туапсе

В порту Туапсе пограничники задержали 22-летнего гражданина африканского государства, сообщает ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю. По информации ведомства, мужчина проник на паром тайно. Он объяснил, что хотел попасть в Россию, чтобы поселиться в стране с уровнем жизни выше, чем на его родине.

На борт африканец проник в турецком порту, залез в один из грузовиков, который перевозило судно. Из какого государства родом мужчина, не сообщается. Паром шел под флагом Республики Камерун.