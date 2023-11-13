«Буду здесь, пока не сдохну». В Краснодаре дольщик вышел на голодовку к зданию краевой администрации

Предыстория: В Краснодаре в 2012 году застройщики ЖК «Мультиплекс Кино» начали привлекать деньги дольщиков для строительства дома на улице Уральской. За пять лет они обманом изъяли более 754 млн рублей у 1 тыс. 80 потенциальных жильцов. В 2017 году застройщика и собственника заключили под стражу, а в 2021 — посадили . В 2020 году дольщикам представили новую подрядную организацию, которая должна была достроить ЖК. Однако будущие жильцы жаловались, что работы на объекте не ведутся. В 2023 году власти пообещали сдать проблемный долгострой до конца года.

11 ноября 93.ру сообщили об обманутом дольщике ЖК «Мультиплекс Кино» Алексее Богушеве, который объявил голодовку у здания администрации региона. Он вышел на одиночный пикет в связи с освобождением бывших застройщиков долгостроя, ранее осужденных за мошенничество. Как пишет СМИ, Богушев стал дольщиком ЖК «Мультиплекс Кино» в 2015 году и уже восемь лет ждет жилье.

Редакция Юга.ру связалась с Алексеем и узнала подробности. Он все еще находится на Красной, 35 и продолжает голодовку. Его состояние стабильно.



По словам дольщика, на голодовку чиновники, причастные к строительству, отреагировали сразу, в субботу 11 ноября. К обеду Алексея вызвал к себе вице-губернатор Кубани Сергей Власов. Он пообещал составить от имени администрации письмо и направить в Верховный суд с просьбой пересмотреть решение об освобождении бывших подрядчиков проблемного ЖК.



«У меня к власти нет никаких претензий. Наоборот, я им благодарен, что они возобновили стройку. Проблема в тех судебных решениях, которые сейчас выносятся не в нашу пользу, а в пользу групп лиц, которые уже украли наши деньги при строительстве. Есть большая вероятность, что дома достроятся, но собственниками этих квартир будем не мы. Опасность в том, что квартиры будут продаваться заново», — поделился с Юга.ру Богушев.



Алексей рассказал, что голодовку он продолжит до положительного решения суда:



«Моя задача — не просто шум поднять, а добиться результата, чтобы мы все получили квартиры. Если не стану в этом уверен, то буду здесь, пока не сдохну. Надо, я и до 20 ноября буду стоять. Я закон не нарушаю. Официально всех уведомил по закону о пикетах за 10 дней. Все бумаги у меня с собой».



Как писали ранее Юга.ру, жительница Геленджика в октябре голодала у стен администрации Краснодарского края. Она является дольщицей снесенной на курорте многоэтажки.