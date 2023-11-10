Краснодарцу дали шесть лет колонии за попытку вступить в ВСУ

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео ютуб-канала Краснодарский краевой суд
    © Скриншот видео ютуб-канала Краснодарский краевой суд

Краснодарский краевой суд признал жителя Краснодара виновным в приготовлении к госизмене

В июне 2023 года 49-летний мужчина решил отправиться на территорию Украины, чтобы вступить там в местные ряды вооруженных сил. На железнодорожном вокзале его задержали сотрудники ФСБ. В личных вещах были обнаружены спрятанные им паспорт гражданина Украины и присяга на имя президента Владимира Зеленского.

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Краснодарский краевой суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (Приготовление к государственной измене, а именно умышленное создание условий для перехода на сторону противника). Слушания проходили в закрытом режиме.

Подсудимому назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему дали еще один год ограничения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как писали Юга.ру, суд Краснодара оштрафовал женщину за дискредитацию армии из-за лайка флага Украины в одном из мессенджеров.

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Краснодарцу дали шесть лет колонии за попытку вступить в ВСУ
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