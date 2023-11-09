В Сочи снимают комедию с Серебряковым, Михалковой и Куликом

Это история двух мужчин: Сергея, обладателя выигрышного лотерейного билета, и Алексея, его новоиспеченного партнера. Каждый из них с помощью этих денег хочет обрести то, о чем мечтает: первый — свободу, а второй — власть над бывшей женой.

По словам режиссера Софьи Карпуниной, зрителю будет интересно, потому что они увидят историю на стыке жанров — комедия, мелодрама, экшен и драма.