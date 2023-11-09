В Сочи снимают комедию с Серебряковым, Михалковой и Куликом

Краснодарский край

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  • Евгений Кулик, Софья Карпунина и Алексей Серебряков © Скриншот с сайта centpart.ru
    Евгений Кулик, Софья Карпунина и Алексей Серебряков © Скриншот с сайта centpart.ru

В Сочи стартовали съемки авантюрной комедии «Лотерея»

Это история двух мужчин: Сергея, обладателя выигрышного лотерейного билета, и Алексея, его новоиспеченного партнера. Каждый из них с помощью этих денег хочет обрести то, о чем мечтает: первый — свободу, а второй — власть над бывшей женой.

По словам режиссера Софьи Карпуниной, зрителю будет интересно, потому что они увидят историю на стыке жанров — комедия, мелодрама, экшен и драма.

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«Действие ни на секунду не замедляется, наоборот, темп и ставки постоянно наращиваются. Ну, и когда на кону стоит целый миллиард, все герои очень постараются, чтобы его заполучить», — рассказала Карпунина.

Роли в фильме исполнят Евгений Кулик, Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Ирина Розанова, Мила Ершова, Агния Кузнецова, Сергей Аброскин. Съемки пройдут в Москве, Сочи и Геленджике до конца декабря.

Как писали Юга.ру, в 2023 году кинокомпаниям вернули более 45 млн рублей компенсаций за фильмы, снятые в Краснодарском крае. Возмещение получат 13 проектов, среди которых сериалы «Сыщицы», «Сыщицы. Нож в спину», «Право на свободу», «Чистильщик», «Отпуск», «Море. Солнце. Склифосовский».

Афиша Геленджик Кино Кинопрокат Сочи

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