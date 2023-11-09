Водители Краснодара стоят в 6-балльных пробках

9 ноября в Краснодаре образовались заторы на дорогах

К 11:00 «Яндекс.Карты» оценивают ситуацию на краснодарских дорогах в 6 баллов.

Сильные пробки есть на улицах Красной, Колхозной и Ростовском шоссе в сторону Офицерской и на Зиповской к Ростовскому шоссе.

Самое плотное движение отмечено на улицах Школьной, Восточно-Кругликовской и Тихорецкой по направлению к Северной.