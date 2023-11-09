Водители Краснодара стоят в 6-балльных пробках
9 ноября в Краснодаре образовались заторы на дорогах
К 11:00 «Яндекс.Карты» оценивают ситуацию на краснодарских дорогах в 6 баллов.
Сильные пробки есть на улицах Красной, Колхозной и Ростовском шоссе в сторону Офицерской и на Зиповской к Ростовскому шоссе.
Самое плотное движение отмечено на улицах Школьной, Восточно-Кругликовской и Тихорецкой по направлению к Северной.
Также пробки есть на улицах Красных Партизан, Академика Лукьяненко и Азовской к кольцу около краевой больницы №2.
Длинная пробка скопилась на улице Дзержинского от Пригородной до ТРЦ «Красная площадь».
Также затор растянулся на 2 км на въезде в город перед Тургеневским мостом и до улицы Северной.
Как сообщали Юга.ру, 8 ноября в Краснодар поступили 22 новых троллейбуса.