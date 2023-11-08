В Краснодар поступили 22 новых троллейбуса

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото МУП «КТТУ» с сайта мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-krasnodar-postupili-vse60novykh-trolleybusov/
    © Фото МУП «КТТУ» с сайта мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-krasnodar-postupili-vse60novykh-trolleybusov/

Мэрия Краснодара сообщила, что троллейбусный парк города пополнился 60 машинами

Предыстория: Первый из 60 новых троллейбусов с автономным ходом поступил в Краснодар 20 марта. 1 июня 20 таких транспортных средств стали курсировать по городскому маршруту номер 4. С 10 июня они ходят до Немецкой деревни.

27 октября власти Краснодара пообещали до конца 2033 года пополнить троллейбусный парк на 60 машин.

Читайте также:

7 ноября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в город поступили все 60 новых троллейбусов. 38 из них — с увеличенным запасом автономного хода, а 22 — без.

«Новые 22 троллейбуса без автономного хода позволят обновить подвижной состав на маршрутах № 7 и № 20. Современные троллейбусы не только экологичны, но и предназначены для маломобильных горожан», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Троллейбусы оборудованы:

  • кондиционерами;
  • системой учёта пассажиров;
  • системой «Говорящий город»;
  • автоматическим пожаротушением;
  • видеокамерами;
  • низким уровнем пола со стороны входа.

Электротранспорт производства «Белкоммунмаш» купили за счёт средств из госбюджетов.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодар до конца года поставят 16 электробусов и установят восемь зарядных станций.

Город Дороги Краснодар Общественный транспорт Транспорт Троллейбус

Новости

В Краснодар поступили 22 новых троллейбуса
На Ставрополье офицер хотел получить от участника СВО взятку за награду
Свалку в станице Полтавской закроют до конца 2023 года
Движение семи трамвайных маршрутов в Краснодаре изменится на вечер 8 ноября
В Краснодаре симфонический оркестр исполнит музыку из культовых аниме Хаяо Миядзаки
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Чунгкингский экспресс» 1994 года

Лента новостей

Короткая рабочая неделя в Краснодаре будет теплой, с небольшим дождем и туманом
Вчера, 17:32
Короткая рабочая неделя в Краснодаре будет теплой, с небольшим дождем и туманом
Эту пиццу можно попробовать только в Краснодаре
Вчера, 12:15
Эту пиццу можно попробовать только в Краснодаре
5 заведений, которые любят местные
Латиницу не понимают, кириллицу не любят
2 ноября, 13:11
Латиницу не понимают, кириллицу не любят
Как бизнесмены в Краснодаре вывески русифицировали

Реклама на сайте