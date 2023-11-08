В Краснодар поступили 22 новых троллейбуса

Предыстория: Первый из 60 новых троллейбусов с автономным ходом поступил в Краснодар 20 марта. 1 июня 20 таких транспортных средств стали курсировать по городскому маршруту номер 4. С 10 июня они ходят до Немецкой деревни. 27 октября власти Краснодара пообещали до конца 2033 года пополнить троллейбусный парк на 60 машин.

7 ноября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в город поступили все 60 новых троллейбусов. 38 из них — с увеличенным запасом автономного хода, а 22 — без.



«Новые 22 троллейбуса без автономного хода позволят обновить подвижной состав на маршрутах № 7 и № 20. Современные троллейбусы не только экологичны, но и предназначены для маломобильных горожан», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Троллейбусы оборудованы:

кондиционерами;

системой учёта пассажиров;

системой «Говорящий город»;

автоматическим пожаротушением;

видеокамерами;

низким уровнем пола со стороны входа.

Электротранспорт производства «Белкоммунмаш» купили за счёт средств из госбюджетов.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодар до конца года поставят 16 электробусов и установят восемь зарядных станций.