Адыгея направит больше 4,1 млрд рублей на строительство дорог в 2024 году

Адыгея

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры региона

На совещании руководитель минстроя Адыгеи Валерий Картамышев сообщил, что бюджет Дорожного фонда Адыгеи в 2024 году составит свыше 4,1 млрд рублей: 3,6 млрд рублей выделят из республиканского бюджета и 0,5 млрд рублей — из федерального. Средства пойдут на развитие дорожной инфраструктуры по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», госпрограммам «Комплексное развитие сельских территорий» и «Развитие транспортной системы».

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 1 млрд 650 млн рублей потратят на ремонт:

  • дорог в Майкопе (200 млн рублей) и Яблоновском (151 млн рублей);
  • свыше 40 км региональных дорог и 162 пог. м мостов (1,29 млрд рублей).

Отдельно в фонде предусмотрели субсидии муниципалитетам на ремонт дорог местного значения, установку двух автоматических пунктов весогабаритного контроля и 18 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что в центре внимания органов власти должны находиться все населённые пункты республики. Он указал на необходимость создать тротуары вдоль дорог к строящимся школам в аулах Новая Адыгея и Козет и посёлке Яблоновском. 

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«Каждый объект нужно делать так, чтобы он был качественным и служил долгие годы. Поэтому уже на стадии проектирования работайте интенсивно, предусматривайте использование самых современных технологий, обустройство тротуаров, остановок, уличного освещения, монтаж подземных инженерных коммуникаций», — поставил задачи глава Адыгеи.

В 2023 году Адыгея попала в семерку лучших субъектов страны по дорожному строительству. За последние 5 лет здесь отремонтировали и ввели в эксплуатацию 184 участка автодорог общей протяженностью 356 км. В этом году финансирование строительства по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и госпрограммам превысило 4,2 млрд рублей. 

В Адыгее уже построили:

  • 5-километровую транспортную развязку на автодороге Энем — Новобжегокай;
  • дорогу в обход Майкопа протяжённостью 28 км;
  • дорогу Черниговская — Дагомыс.

Также в республике реконструировали участок дороги Даховская — плато Лагонаки, строят трассы Гузерипль — плато Лагонаки и Даховская — Дегуакская поляна, модернизируют дороги в Майкопе и Яблоновском.

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