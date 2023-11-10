В Краснодаре открылась выставка Алексея Апиша «Взрывное чувство»

По словам пресс-службы музея, живопись художника пронизана силой эмоций и заставляет задуматься над проблемами современности.

«Она хранит след процессуальности, является запечатленным в материале отпечатком жеста. Давая волю движению цвета и краски, художник не забывает о предмете», — объяснили в музее.

Алексей Апиш руководит творческой группой Art Lumen, создающей перфомансы. Является членом Союза художников России, лауреат премии в области современного искусства «Эрарта–2023». Работы Алексея Апиша находятся в частных коллекциях в России, Испании, Италии, Латвии, Турции, Индонезии, Франции.

Выставка будет работать до 19 ноября по адресу улица Красная, 15. Возрастное ограничение 12+.