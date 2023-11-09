В Краснодаре пройдет лекция «Женщины в искусстве 20 века. Перформанс как провокация»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 11 ноября на лекцию «Женщины в искусстве 20 века. Перформанс как провокация»

Тина Найда расскажет о судьбах и местами провокационном творчестве выдающихся деятельница, а также о том, как оно повлияло на зрителей. После лекции участники смогут обсудить увиденное и услышанное.

Начало в 18:00. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.

Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне «Тепло» 11 ноября состоится встреча литературного клуба «Бродский». Обсуждать участники будут две книги: «Его последние дни» Рагима Джафарова и «Что-то не так с Гэлвинами» Роберта Колкера.

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В Краснодаре пройдет лекция «Женщины в искусстве 20 века. Перформанс как провокация»
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