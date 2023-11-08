В краснодарский музей передали коллекцию уникальных археологических находок

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Музей Фелицына»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Музей Фелицына»

В Краснодарский музей-заповедник имени Фелицына передали коллекцию уникальных археологических находок

Она включает порядка 1500 предметов, обнаруженных весной-летом 2017 года на территории региона. Исследования проводились в Абинском, Северском и Кореновском районах Краснодарского края.

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В курганах последнего нашли уникальные по богатству, научной значимости и разнообразию экспонаты эпохи раннего железного века и позднего средневековья. После прохождения обработки и реставрации предметы включат в Музейный фонд Российской Федерации.

Посмотреть наиболее интересные экспонаты жители и гости города смогут уже в 2024 году.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Музей Фелицына»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Музей Фелицына»

Как писали Юга.ру, археологи раскопали в Адыгее амфору раннего железного века из греческого города Менда. Это подтвердило расселение меотов по реке Гиага.

Археология Краснодар Музеи

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В краснодарский музей передали коллекцию уникальных археологических находок
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