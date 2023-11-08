В краснодарский музей передали коллекцию уникальных археологических находок

Она включает порядка 1500 предметов, обнаруженных весной-летом 2017 года на территории региона. Исследования проводились в Абинском, Северском и Кореновском районах Краснодарского края.

В курганах последнего нашли уникальные по богатству, научной значимости и разнообразию экспонаты эпохи раннего железного века и позднего средневековья. После прохождения обработки и реставрации предметы включат в Музейный фонд Российской Федерации.

Посмотреть наиболее интересные экспонаты жители и гости города смогут уже в 2024 году.