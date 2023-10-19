Археологи датировали начало неолита на Северном Кавказе по новым раскопкам
Археологи обнаружили около 5 тыс. артефактов в Кабардино-Балкарии. Они позволили установить даты неолита на Северном Кавказе
Во время палеолитической экспедиции в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии археологи обнаружили более 5 тыс. артефактов. Они позволили установить даты эпохи неолита на Северном Кавказе. В экспедиции участвовали 50 человек, в том числе студенты и волонтеры из разных городов РФ. Об этом сообщила руководительница раскопок, главная научная сотрудница питерской «Лаборатории доистории» Любовь Голованова.
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«Именно в этом году нам удалось выяснить и установить примерные даты появления здесь эпохи неолита. Стоянки неолита получили предварительные даты от 8,2 тыс. лет назад до 7,5-6,7 тыс. лет назад. Таким образом, мы можем сказать, что в Приэльбрусье установлено наиболее раннее появление керамического неолита на Северном Кавказе. Ничего подобного ранее в регионе не находили», — рассказала Голованова СМИ.
Неолит — период в истории человечества, когда люди стали заниматься земледелием и скотоводством и появились первые города.
Найденная стоянка находится на 60-метровой террасе на левом берегу реки Баксан на территории селения Бедык. Ее открыли в 1955 году, а первые раскопки провели через два года на площади 60 кв. м. В 2023 году там организовали полномасштабные раскопки.
Специалисты нашли на стоянке много каменных изделий. По словам Головановой, специалистам удалось определить, что жители того времени использовали меловой высококачественный кремень.
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«Находки подвесок из раковин морских моллюсков указывают на контакты с Прикаспийским регионом. Находки обсидиановых обработанных с двух сторон стрелок — на связи с Южным Кавказом, а керамики, декорированной оттисками гребенки — на связи с Русской равниной, с регионом Приазовья. На сегодняшний день это самое древнее появление подобной керамики в регионе Северного Кавказа», — сообщила научный сотрудник.
Пока не удалось установить полноту неолитических комплексов на Северном Кавказе и их взаимодействие с соседними регионами. Также ученые пытаются определить время появления животноводства на Северном Кавказе. Одна из уникальных находок — фигурка, предположительно, копытного животного.
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