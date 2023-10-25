В Адыгее археологи нашли амфору, которая подтвердила расселение меотских племен на реке Гиага

О находке 25 октября рассказала ТАСС археолог, младшая научная сотрудница государственного музея Востока Ольга Фризен. На обнаруженной амфоре с рюмкообразной ножкой указано, где она была изготовлена и откуда ее привезли.

«Амфора датируется первой четвертью IV века до н. э. Подобные сосуды археологи находили в 80-х годах прошлого века, когда велись раскопки Уляпского меотского могильника. Уникальность находки в том, что по ее расположению в погребении подтвердилась версия ученых, что на этой территории жили два разных племени меотов, а граница их расселений проходила по реке Гиага», — рассказала Ольга Фризен.



Этот древнегреческий сосуд обнаружили в ногах у статусного погребенного. О его положении в обществе говорят найденные в могиле лепная корчага, меч меотов, колчан со стрелами и кости животных, предназначенные для заупокойной трапезы. Также на правой руке погребенного был браслет из синих бус египетского стекла.

«В Уляпском могильнике подобные амфоры были обнаружены на территории святилищ, а не в погребальных комплексах. Это говорит о другом обряде, ритуале захоронения, который был характерен скорее для ранних меотов, расселенных в районе Краснодара, на правобережье Кубани. Восточнее за Гиагой в это время жил другой племенной союз меотов», — отметила археолог.