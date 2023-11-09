Краснодарцев приглашают на лекцию об античных женщинах

В краснодарской кофейне Surf Coffe X Red 11 ноября состоится лекция «Миф о женщине вчера и сегодня: античные героини в литературе 20 века» от образовательного проекта Vita Nuova

Участники поговорят об античных женщинах и узнают об их непростых, но героических судьбах. Вместе с лектором Еленой Хомуниной выяснят, почему Медея, Федра, Елена и другие мифологические героини так интересны писателям и читателям 200 века. Также в программе чтение и обсуждение драматургии О`Нила, Ануя, Уильямса и Цветаевой.

Начало в 19:00. Стоимость участия 500 рублей, зарегистрироваться можно здесь. Surf Coffe x Red находится по адресу улица Красная, 65.

Как писали Юга.ру, творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 11 ноября на лекцию «Женщины в искусстве 20 века. Перформанс как провокация». Тина Найда расскажет о судьбах и местами провокационном творчестве выдающихся деятельница, а также о том, как оно повлияло на зрителей.