Спрос на покупку элитных коттеджей в Сочи вырос на 40%

Спрос на элитные коттеджи в сочинской Красной Поляне за январь-октябрь 2023 года вырос на 40% по сравнению с тем же периодом 2022-го

Минимальный бюджет сделок на покупку домов в этом сегменте составляет около 40 млн рублей, средний чек — 60-70 млн рублей. При этом отмечается дефицит предложений. Аналитики фиксируют, что многие собственники сдают коттеджи в Красной Поляне в долгосрочную аренду на 23 года. Такие объекты популярны у семей с детьми, переезжающих в Сочи, пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу международной компании Golden Brown Group.

«Срок окупаемости подобных коттеджей может составлять всего 6-8 лет. Это справедливо и для бюджетов в 120-150 млн рублей, и вдвое меньше. Это интересное направление для инвестиций, но нужно понимать, что вовлеченность инвестора здесь должна быть выше, чем при управлении апартаментами», — цитируют генерального директора Golden Brown Group Татьяну Бурлаковскую.

Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара хотела передать здание на улице Ставропольской, 199 в частные руки по цене 59 тыс. рублей за кв. метр. В ситуацию вмешалась прокуратура Краснодарского края и проверила законность сделки. Она приостановила приватизацию здания, по данным ведомства, были допущены нарушения при оценке стоимости муниципального имущества.