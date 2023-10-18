В Краснодаре увеличили налог на коммерческую недвижимость до 2%

Предыстория: 9 октября стало известно, что в Краснодаре планируют повысить налоговую ставку для владельцев коммерческой недвижимости. Депутат партии КПРФ рассказал , чем это грозит бизнесу и простым гражданам. Представители «Единой России» предложили увеличить ставку на 1,27% вместо 2%, но окончательное решение должны были принять на заседании Думы.

18 октября состоялось заседание Гордумы Краснодара. Депутаты приняли решение поднять налог для бизнеса до 2%. Это касается магазинов, кафе, ресторанов и офисов, которые принадлежат предпринимателям. Платить налог по повышенной ставке бизнесмены начнут с 1 декабря 2025 года, сообщает мэрия Краснодара.

«Мы предлагаем увеличить ставку налога на имущество, но только в отношении владельцев коммерческих объектов. Домов, квартир, гаражей такое повышение не затронет», — рассказал директор департамента финансов Александр Чулков.



В Краснодарском крае с 2017 года юрлица уплачивают налог на имущество по аналогичной ставке — 2% от кадастровой стоимости. По словам некоторых депутатов, это нарушает конкуренцию.

Чулков также добавил, что после повышения налога ожидается прирост в городской бюджет в размере 714 млн рублей. По его словам, эти средства направят на строительство, ремонт и содержание дорог.

В 2022 году в дорожный фонд от налога на имущество физлиц поступило 1,6 млрд рублей (доля 64%). В 2023 году эта сумма увеличится до 1,7 млрд рублей (доля 60,7%). К 2025 году планируют довести размер дорожного фонда до 3,7 млрд рублей за счет суммы от налога для бизнеса — около 2,6 млрд рублей (доля 70%).



Как писали ранее Юга.ру, с 1 сентября в Краснодаре работает запрет на вывески на иностранных языках. Подробности можно узнать здесь.