Как выглядело полярное сияние над Югом России (ФОТО)

5 ноября примерно в 12:00 по московскому времени Землю накрыла магнитная буря интенсивности G2 — такой индекс соответствует среднему уровню возмущенности геомагнитного поля планеты. Ближе к вечеру стихия усилилась до G3 — об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

В числе прочих эффектов, это природное явление вызывает так называемые «авроры» — полярные сияния. Чем выше интенсивность геомагнитной бури, тем ближе к экватору можно увидеть в небе разноцветное свечение. Именно это и произошло вчера около 20:30 МСК.