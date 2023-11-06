Как выглядело полярное сияние над Югом России (ФОТО)
Собрали для вас фотографии «красного неба», которое наблюдалось вечером 5 ноября в южных регионах РФ
5 ноября примерно в 12:00 по московскому времени Землю накрыла магнитная буря интенсивности G2 — такой индекс соответствует среднему уровню возмущенности геомагнитного поля планеты. Ближе к вечеру стихия усилилась до G3 — об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
В числе прочих эффектов, это природное явление вызывает так называемые «авроры» — полярные сияния. Чем выше интенсивность геомагнитной бури, тем ближе к экватору можно увидеть в небе разноцветное свечение. Именно это и произошло вчера около 20:30 МСК.
По свидетельствам очевидцев, вечернее небо резко окрасилось в насыщенный красный цвет, иногда с вкраплениями зеленого. Продолжалось явление около 10 минут, после чего свечение постепенно начинало тускнеть.
Сообщения о полярном сиянии поступали из Таганрога, Горячего Ключа, Апшеронского района, станиц Петровской и Черноерковской. В Краснодаре и других крупных населенных пунктах его видно не было из-за городского светового излучения.
Как сообщил порталу 93.RU заведующий астрофизической лаборатории КубГУ Александр Иванов, в прошлый раз подобное явление он наблюдал около 10 лет назад. «А мы сейчас идем как раз в период роста солнечной активности до 2025 года, так что такие вещи еще могут и повториться», добавил ученый.
Геомагнитные бури вызываются вспышками на Солнце — время от времени оно выбрасывает гораздо больше ионизированных частиц, чем обычно. Долетая через 8-12 минут до Земли, эти частицы вступают во взаимодействие с магнитосферой нашей планеты, издавая слабое свечение. При высокой интенсивности потока это свечение становится заметным невооруженному глазу. Возле полюсов поток всегда плотнее, так что чем ближе к крайнему Северу (и крайнему Югу), тем красивее получается картина. Вот, например, как вчерашняя аврора выглядела в Воронежской области.
Это далеко не первая природная аномалия нынешнего ноября в наших краях. Напомним, что длинные выходные в Краснодарском крае выдались необычно теплыми.