В Краснодаре длинные выходные будут удивительно теплыми

Прогноз погоды на выходные с 4 по 6 ноября обещает жителям Краснодарского края и Черноморского побережья тепло до 26 °С

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии в субботу днем в Краснодаре температура воздуха поднимется до 23 °С, погода солнечная. Вечером может пройти небольшой дождь, ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с. В воскресенье, 5 ноября, жителям краевой столицы обещают тепло до 26 °С и дождь. На понедельник, 6 ноября, прогнозируют облачную погоду, без осадков, с небольшим понижением температуры, днем она будет до 21 °С, а ночью до 13 °С.

В Краснодарском крае в субботу преимущественно без осадков, в воскресенье местами дождь. Температура воздуха ночью 10-15 °С, в предгорных районах 5-10 °С. Днем в воскресенье температура поднимется до 24 °С, в южных районах до 25 °С. В понедельник в разных районах края дневные температуры будут колебаться от 18 до 23 °С, в горах ночью до 10 °С, днем до 14 °С. На Черноморском побережье в субботу и воскресенье преимущественно без осадков, в понедельник возможен дождь. Южный ветер с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью может быть от 13 до 18 °С, днем от 20 до 25 °С.