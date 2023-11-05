«Локомотив-Кубань» обыграл клуб «Пари НН» и занял седьмое место в турнирной таблице

На площадке молодежного тренировочного центра в Краснодаре 4 ноября состоялся баскетбольный матч «Локомотив-Кубань» против «Пари НН» регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Состязание завершилось со счетом 89:64 в пользу первой команды. Самым результативным игроком встречи стал форвард краснодарцев Девон Акун-Перселл, набравший 21 очко. Лучшим у соперников из Нижнего Новгорода — Андрей Воронцевич с 15 очками.

После восьми матчей в Единой лиге ВТБ «железнодорожники» занимают седьмое место в турнирной таблице с 12 очками. Следующую игру «Локомотив-Кубань» проведет 9 ноября на выезде против «Астаны».

В воскресенье, 5 ноября, ФК «Краснодар» на своем поле встретится с самарскими «Крыльями Советов». Матч 14-го тура РПЛ начнется в 14:00.

Как писали Юга.ру, два футболиста «Краснодара» стали самыми дорогими игроками РПЛ в своей возрастной категории. Матвея Сафонова оценивают в 16 млн евро, его одноклубник Эдуард Сперцян лидирует в категории 23 года со стоимостью 15 млн евро.