На трассе М4 у Горячего Ключа образовалась пробка к Черному морю. На дорогах Краснодара не лучше

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В районе Горячего Ключа возникли заторы на дорогах из-за дорожных работ. В Краснодаре пробки 9 баллов

В Краснодарском крае перед ноябрьскими праздниками возникли заторы в сторону Черного моря. По данным сервиса «Яндекс.Карты», 3 ноября в районе Горячего Ключа пробка растянулась на 8,7 км. Этот участок у села Хребтовое водителям придется преодолевать час.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

В обратную сторону возник затор у села Молдовановка. В пробке длиной 11,7 км придется простоять больше часа. Онлайн-карты отмечают три ремонта дороги на этих участках.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

В Краснодаре вечером 3 ноября сервис «Яндекс.Карты» оценивает ситуацию на дорогах в 9 баллов. Стоят, как всегда, улицы Красная, Северная, Школьная в обе стороны, Дзержинского, Московская, Западный и Восточный обходы. Также возникли заторы на улицах в центре города. Пробки образовались и на Ставропольской, Селезневой, Бургасской, Сормовской, Старокубанской и Новороссийской.

Привычная вечерняя пробка есть и на улицах Индустриальная и Захарова на выезде из города. Предотвратить затор не помог и новый Яблоновский мост, который 1 ноября полностью открыли для автомобилей.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Как писали ранее Юга.ру, 1 ноября в Краснодаре возникли пробки с массовыми ДТП.

Автомобили Горячий Ключ дорога на курорт Дороги Краснодар Пробки Транспорт Черное море

Новости

Жители Краснодара могут внести предложения в проект городского бюджета на 2024 год. Как это сделать и как поучаствовать в публичных слушаниях?
В Краснодаре состоится предпоказ и обсуждение с режиссером фильма «Год рождения»
В Краснодаре откроется выставка «Люрекс», посвященная китчу в искусстве
Мэр Краснодара пообещал 11,5 тыс. платных мест на парковках к 2025 году
Адвокат заявила, что полиция сфабриковала дело экс-футболиста сборной РФ и ФК «Краснодар» ради взятки
«Смотреть в глаза казакам, не отводя взгляд». Чем займется Долуда, покинув пост атамана Всероссийского казачьего общества

Лента новостей

Куда сходить в Краснодаре 4-6 ноября
2 ноября, 20:23
Куда сходить в Краснодаре 4-6 ноября
Культурные события на длинных выходных
Латиницу не понимают, кириллицу не любят
2 ноября, 13:11
Латиницу не понимают, кириллицу не любят
Как бизнесмены в Краснодаре вывески русифицировали
Что означают чёрные ценники на товарах?
2 ноября, 14:47 Реклама
Что означают чёрные ценники на товарах?
Узнали подробности об акции «ВсеЧёрная Пятница»

Реклама на сайте