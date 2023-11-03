На трассе М4 у Горячего Ключа образовалась пробка к Черному морю. На дорогах Краснодара не лучше
В районе Горячего Ключа возникли заторы на дорогах из-за дорожных работ. В Краснодаре пробки 9 баллов
В Краснодарском крае перед ноябрьскими праздниками возникли заторы в сторону Черного моря. По данным сервиса «Яндекс.Карты», 3 ноября в районе Горячего Ключа пробка растянулась на 8,7 км. Этот участок у села Хребтовое водителям придется преодолевать час.
В обратную сторону возник затор у села Молдовановка. В пробке длиной 11,7 км придется простоять больше часа. Онлайн-карты отмечают три ремонта дороги на этих участках.
В Краснодаре вечером 3 ноября сервис «Яндекс.Карты» оценивает ситуацию на дорогах в 9 баллов. Стоят, как всегда, улицы Красная, Северная, Школьная в обе стороны, Дзержинского, Московская, Западный и Восточный обходы. Также возникли заторы на улицах в центре города. Пробки образовались и на Ставропольской, Селезневой, Бургасской, Сормовской, Старокубанской и Новороссийской.
Привычная вечерняя пробка есть и на улицах Индустриальная и Захарова на выезде из города. Предотвратить затор не помог и новый Яблоновский мост, который 1 ноября полностью открыли для автомобилей.
Как писали ранее Юга.ру, 1 ноября в Краснодаре возникли пробки с массовыми ДТП.