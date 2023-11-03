Банк РНКБ запустил денежные переводы в Китай, Армению, Беларусь и Таджикистан

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) запустил сервис трансграничных денежных переводов для физических лиц в 4 страны

При себе необходимо иметь:

Перевести деньги физлицу в Китай, Армению, Беларусь и Таджикистан можно в операционных офисах РНКБ.

Зачисления на счет получателя возможны только в китайских юанях, армянских драмах, белорусских рублях и таджикских сомони. В соответствии с валютным законодательством трансграничные переводы физлицам выплачивают в национальной валюте страны получателя.

Подробнее с тарифами и условиями отправки трансграничных переводов можно ознакомиться на сайте банка.