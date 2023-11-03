Банк РНКБ запустил денежные переводы в Китай, Армению, Беларусь и Таджикистан

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  • SIN_9984 © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    SIN_9984 © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) запустил сервис трансграничных денежных переводов для физических лиц в 4 страны

Перевести деньги физлицу в Китай, Армению, Беларусь и Таджикистан можно в операционных офисах РНКБ. 

При себе необходимо иметь:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • документы, подтверждающие цель валютного перевода.

Зачисления на счет получателя возможны только в китайских юанях, армянских драмах, белорусских рублях и таджикских сомони. В соответствии с валютным законодательством трансграничные переводы физлицам выплачивают в национальной валюте страны получателя. 

Подробнее с тарифами и условиями отправки трансграничных переводов можно ознакомиться на сайте банка.

От 5 до 5000 рублей:

«Для нас это новое направление, которое мы планируем активно развивать, в том числе внедрять новые форматы проведения платежей в будущем. Также со временем география трансграничных переводов будет расширяться», — отметил заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

Как писали Юга.ру, краснодарцы смогут оформить рассрочку на покупки от 1000 рублей по кредитной карте РНКБ.

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