Банк РНКБ запустил денежные переводы в Китай, Армению, Беларусь и Таджикистан
Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) запустил сервис трансграничных денежных переводов для физических лиц в 4 страны
Перевести деньги физлицу в Китай, Армению, Беларусь и Таджикистан можно в операционных офисах РНКБ.
При себе необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие цель валютного перевода.
Зачисления на счет получателя возможны только в китайских юанях, армянских драмах, белорусских рублях и таджикских сомони. В соответствии с валютным законодательством трансграничные переводы физлицам выплачивают в национальной валюте страны получателя.
Подробнее с тарифами и условиями отправки трансграничных переводов можно ознакомиться на сайте банка.
От 5 до 5000 рублей:
«Для нас это новое направление, которое мы планируем активно развивать, в том числе внедрять новые форматы проведения платежей в будущем. Также со временем география трансграничных переводов будет расширяться», — отметил заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.
Как писали Юга.ру, краснодарцы смогут оформить рассрочку на покупки от 1000 рублей по кредитной карте РНКБ.