Прокуратура Краснодара не дала передать в частную собственность здание улице Ставропольской

Мэрия Краснодара хотела передать здание на улице Ставропольской, 199 в частные руки по цене 59 тыс. рублей за кв. м. На ситуацию обратил внимание депутат партии КПРФ Александр Сафронов. Его возмутила стоимость сделки.

«Сумма в 10 млн выглядит внушительно, но если пересчитать, то это 59 тыс. рублей за кв. м. Да в том доме даже жилые квартиры начинаются по цене от 120 тыс. рублей за квадрат, что уж говорить про коммерческую недвижимость. Считаю, что одобрять такую сделку нельзя. Нужно провести альтернативную оценку и убедиться, что стоимость адекватна. Объект должен стоить не 10 млн, а 45-50», — написал Сафронов в своем телеграм-канале.

В сети также разместили объявления о продаже соседних объектов на улице Ставропольской, но по цене от 189 тыс. до 300 тыс. рублей за кв. м.