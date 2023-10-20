Прокуратура Краснодара не дала передать в частную собственность здание улице Ставропольской

Краснодарский край

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    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

Мэрия Краснодара хотела отдать здание на улице Ставропольской, 199 на приватизацию. Вмешалась прокуратура

Мэрия Краснодара хотела передать здание на улице Ставропольской, 199 в частные руки по цене 59 тыс. рублей за кв. м. На ситуацию обратил внимание депутат партии КПРФ Александр Сафронов. Его возмутила стоимость сделки.

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«Сумма в 10 млн выглядит внушительно, но если пересчитать, то это 59 тыс. рублей за кв. м. Да в том доме даже жилые квартиры начинаются по цене от 120 тыс. рублей за квадрат, что уж говорить про коммерческую недвижимость. Считаю, что одобрять такую сделку нельзя. Нужно провести альтернативную оценку и убедиться, что стоимость адекватна. Объект должен стоить не 10 млн, а 45-50», — написал Сафронов в своем телеграм-канале. 

В сети также разместили объявления о продаже соседних объектов на улице Ставропольской, но по цене от 189 тыс. до 300 тыс. рублей за кв. м.

20 октября в ситуацию вмешалась прокуратура Краснодарского края и проверила законность сделки. Она приостановила приватизацию здания на улице Ставропольской, 199. По данным ведомства, были допущены нарушения при оценке стоимости муниципального имущества.

«Прокуратурой города объявлено предостережение директору департамента муниципальной собственности, а также внесено представление главе муниципального образования Краснодара с требованиями о недопустимости указанных нарушений и принятии действенных мер по их устранению», — сообщает прокуратура Краснодарского края.

Как писали ранее Юга.ру, кубанские чиновники скрыли около 900 объектов недвижимости и более 382 млн рублей доходов.

Город Городская дума Краснодара Краснодар Правосудие Прокуратура Чиновники

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