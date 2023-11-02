Глава Дагестана уволил чиновника за участие в антиизраильских беспорядках в Махачкале

Дагестанский чиновник, участвовавший в беспорядках 29 октября, был уволен. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

По словам Меликова, госслужащий Марат Батырханов работал начальником отдела в администрации одного из республиканских городов. По данным телеграм-канала Baza, речь идет о городе Избербаш.

«Он не позорит власть? Он не предает власть? Он уже уволен, и я буду отслеживать, чтобы он больше никогда в органах власти не появился. Потому что это предатель. Потому что он, находясь в администрации днем, говорит одно, а вечером едет в аэропорт и делает другое», — сказал глава Дагестана.

Также недовольство Меликова вызвало видео, которое опубликовал в сети уволенный чиновник. Мужчина снимает из окна автомобиля дорогу и говорит, что направляется в аэропорт.