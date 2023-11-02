Глава Дагестана уволил чиновника за участие в антиизраильских беспорядках в Махачкале

Дагестан

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  • Глава Дагестана Сергей Меликов © Кадр из видео t.me/agiprd
    Глава Дагестана Сергей Меликов © Кадр из видео t.me/agiprd

Глава Дагестана сообщил, что уволил чиновника за участие в антисемитских беспорядках

Дагестанский чиновник, участвовавший в беспорядках 29 октября, был уволен. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

По словам Меликова, госслужащий Марат Батырханов работал начальником отдела в администрации одного из республиканских городов. По данным телеграм-канала Baza, речь идет о городе Избербаш. 

«Он не позорит власть? Он не предает власть? Он уже уволен, и я буду отслеживать, чтобы он больше никогда в органах власти не появился. Потому что это предатель. Потому что он, находясь в администрации днем, говорит одно, а вечером едет в аэропорт и делает другое», — сказал глава Дагестана.

Также недовольство Меликова вызвало видео, которое опубликовал в сети уволенный чиновник. Мужчина снимает из окна автомобиля дорогу и говорит, что направляется в аэропорт. 

Как писали Юга.ру, беспорядки в аэропорту Махачкалы начались вечером 29 октября. Несколько сотен людей прорвались в здание терминала и окружили самолет. Люди приходили с плакатами и выкрикивали антиизраильские лозунги.

Росавиация закрыла аэропорт больше чем на сутки. Самолеты направляли на запасные аэродромы. Более 20 человек пострадали, есть тяжело раненые.

Действия бунтующих глава Дагестана назвал грубым нарушением закона. В следственных органах возбудили уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Ход расследования контролируют прокуратуру и глава СКР Александр Бастрыкин.

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Глава Дагестана уволил чиновника за участие в антиизраильских беспорядках в Махачкале
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