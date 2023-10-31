Фонтаны Краснодара отключат 5 ноября

Пресс-служба мэрии Краснодара рассказала, что городские фонтаны еще будут работать 4 ноября в День народного единства. 5 ноября они уйдут на профилактику и консервацию до весны 2024 года.



«Сезон фонтанов в Краснодаре традиционно длится полгода. В этом году мы открыли сезон в середине весны, 24 апреля. С тех пор фонтаны работали ежедневно — с 10 утра до 10 вечера в будни и до 11 — в выходные», — сообщил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

До 16 ноября специалисты очистят фонтаны, проверят исправность оборудования, промоют трубы и снимут фонари.