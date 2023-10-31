Фонтаны Краснодара отключат 5 ноября
14 городских фонтанов Краснодара закроют на зиму 5 ноября
Пресс-служба мэрии Краснодара рассказала, что городские фонтаны еще будут работать 4 ноября в День народного единства. 5 ноября они уйдут на профилактику и консервацию до весны 2024 года.
«Сезон фонтанов в Краснодаре традиционно длится полгода. В этом году мы открыли сезон в середине весны, 24 апреля. С тех пор фонтаны работали ежедневно — с 10 утра до 10 вечера в будни и до 11 — в выходные», — сообщил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.
До 16 ноября специалисты очистят фонтаны, проверят исправность оборудования, промоют трубы и снимут фонари.
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Отключат фонтаны:
- на Главной городской площади (улица Красная, 122);
- на Казачьей площади перед ЗСК (улица Красная, 3);
- у кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре (улица Красная, 169/10);
- в сквере им. маршала Г. К. Жукова;
- «Компас» и «Краснодарские картинки» перед «Домом книги» (пересечение улиц Красной и Гимназической);
- у Александровской арки (пересечение улиц Красной и Бабушкина);
- на территории сквера «Дружба народов» (улица Орджоникидзе, 24);
- в сквере «Фестивальный» (пересечение улиц Атарбекова и Тургенева);
- на Платановом бульваре в ЮМР;
- в сквере Гатова возле «Премьеры» (улица Стасова, 175);
- в парке «Чистяковская Роща» (улица Колхозная, 86);
- в парке «Городской Сад» (улица Постовая, 34);
- в парке 30-летия Победы (улица Береговая, 146).
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 2 августа, в День ВДВ фонтаны не работали «по техническим причинам».