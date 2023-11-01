На дорогах Краснодара образовались пробки. Жители сообщают о ДТП

В Краснодаре 1 ноября возникли заторы. Пользователи сообщили о массовых авариях на дорогах

В Краснодаре 1 ноября сервис «Яндекс.Карты» оценил ситуацию на дорогах в 5-баллов. Однако в некоторых районах образовались большие пробки в связи с ДТП. Жители рассказали о десяти авариях в городе.

Заторы возникли на улице Селезнева от 2-й Пятилетки до Старокубанского кольца, а также на улице Уральской. На улице Школьной затор в обе стороны. Пробка растянулась и по улице Тихорецкой.