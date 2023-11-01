На дорогах Краснодара образовались пробки. Жители сообщают о ДТП

Краснодарский край

Распечатать

  • Автомобили в пробке © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Автомобили в пробке © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 1 ноября возникли заторы. Пользователи сообщили о массовых авариях на дорогах

В Краснодаре 1 ноября сервис «Яндекс.Карты» оценил ситуацию на дорогах в 5-баллов. Однако в некоторых районах образовались большие пробки в связи с ДТП. Жители рассказали о десяти авариях в городе. 

Заторы возникли на улице Селезнева от 2-й Пятилетки до Старокубанского кольца, а также на улице Уральской. На улице Школьной затор в обе стороны. Пробка растянулась и по улице Тихорецкой.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Стоит улица МОПР со стороны Передовой, Садовой и Спортивной. У Чистяковской рощи авария в левом ряду на улице Колхозной, вокруг парка пробки на 40-летия Победы, Московской, Зиповской и небольшой затор со стороны Ростовского шоссе.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

В центре города пробка в сторону кинотеатра «Аврора» на улицах Красная, Гаврилова и Офицерская.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

На Тургеневском мосту затор в сторону улицы Северной. Пробка на Западном обходе возникла из-за двух ДТП в правом и левом рядах, а на Восточном обходе — из-за дорожных работ и аварии в среднем ряду.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Также большой затор образовался на улице Дзержинского от ТЦ «Красная площадь» до улицы Стахановской.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Как писали ранее Юга.ру, 1 ноября в Краснодаре открыли четыре полосы нового Яблоновского моста.

Автомобили Дороги ДТП Краснодар Пробки Транспорт

Новости

В краснодарском экоцентре состоится большой осенний своп
В краснодарском поселке Знаменском построили детсад на 120 мест
В Новороссийске на праздничных выходных состоится фестиваль хамсы
На дорогах Краснодара образовались пробки. Жители сообщают о ДТП
Полиция возбудила уголовное дело против экс-футболиста «Краснодара» и сборной России Бугаева. Его задержали с наркотиками
Новый Яблоновский мост в Краснодаре полностью открыли для машин

Лента новостей

В Краснодаре пройдет фестиваль детской книги
Вчера, 07:41
В Краснодаре пройдет фестиваль детской книги
Как обнять и покормить альпак в горах Сочи
30 октября, 15:55 Реклама
Как обнять и покормить альпак в горах Сочи
Подробная инструкция
Как росли цены с 2016 по 2023 год
25 октября, 14:26
Как росли цены с 2016 по 2023 год
Сравнили чеки из «Магнита»

Реклама на сайте