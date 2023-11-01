На дорогах Краснодара образовались пробки. Жители сообщают о ДТП
В Краснодаре 1 ноября возникли заторы. Пользователи сообщили о массовых авариях на дорогах
В Краснодаре 1 ноября сервис «Яндекс.Карты» оценил ситуацию на дорогах в 5-баллов. Однако в некоторых районах образовались большие пробки в связи с ДТП. Жители рассказали о десяти авариях в городе.
Заторы возникли на улице Селезнева от 2-й Пятилетки до Старокубанского кольца, а также на улице Уральской. На улице Школьной затор в обе стороны. Пробка растянулась и по улице Тихорецкой.
Стоит улица МОПР со стороны Передовой, Садовой и Спортивной. У Чистяковской рощи авария в левом ряду на улице Колхозной, вокруг парка пробки на 40-летия Победы, Московской, Зиповской и небольшой затор со стороны Ростовского шоссе.
В центре города пробка в сторону кинотеатра «Аврора» на улицах Красная, Гаврилова и Офицерская.
На Тургеневском мосту затор в сторону улицы Северной. Пробка на Западном обходе возникла из-за двух ДТП в правом и левом рядах, а на Восточном обходе — из-за дорожных работ и аварии в среднем ряду.
Также большой затор образовался на улице Дзержинского от ТЦ «Красная площадь» до улицы Стахановской.
Как писали ранее Юга.ру, 1 ноября в Краснодаре открыли четыре полосы нового Яблоновского моста.