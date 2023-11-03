В Краснодаре на выходных пройдет лекция о психосоматике и показ-разбор фильма «Фаворитка»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Фаворитка» © Скриншот видео с YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/@iVideos
    Кадр из трейлера к фильму «Фаворитка» © Скриншот видео с YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/@iVideos

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 5 ноября состоятся два образовательных события

В 18:30 стартует лекция о психосоматике от Дмитрия Галтелова. Стоимость участия 500 рублей.

Программа:

  • понятие психосоматики;
  • правда или псевдонаучная теория;
  • механизмы психосоматики;
  • связь психического и физического здоровья;
  • как не допустить развития психосоматических расстройств.

В 19:00 можно будет посмотреть и обсудить с ведущим и другими зрителями исторический фильм «Фаворитка» режиссера Йоргоса Лантимоса. Действие строится вокруг королевы Анны. Женщина со слабым здоровьем не проявляет особого интереса к государственному управлению, всем заведует её доверенное лицо Сара Черчилль. Стоимость 400 рублей.

Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Ранее Юга.ру делали обзор фильмов, которые вышли в прокат на этой неделе.

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