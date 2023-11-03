В Краснодаре на выходных пройдет лекция о психосоматике и показ-разбор фильма «Фаворитка»
В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 5 ноября состоятся два образовательных события
В 18:30 стартует лекция о психосоматике от Дмитрия Галтелова. Стоимость участия 500 рублей.
Программа:
- понятие психосоматики;
- правда или псевдонаучная теория;
- механизмы психосоматики;
- связь психического и физического здоровья;
- как не допустить развития психосоматических расстройств.
В 19:00 можно будет посмотреть и обсудить с ведущим и другими зрителями исторический фильм «Фаворитка» режиссера Йоргоса Лантимоса. Действие строится вокруг королевы Анны. Женщина со слабым здоровьем не проявляет особого интереса к государственному управлению, всем заведует её доверенное лицо Сара Черчилль. Стоимость 400 рублей.
Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.
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