В Краснодаре на выходных пройдет лекция о психосоматике и показ-разбор фильма «Фаворитка»

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 5 ноября состоятся два образовательных события

В 18:30 стартует лекция о психосоматике от Дмитрия Галтелова. Стоимость участия 500 рублей.

Программа:

понятие психосоматики;

правда или псевдонаучная теория;

механизмы психосоматики;

связь психического и физического здоровья;

как не допустить развития психосоматических расстройств.

В 19:00 можно будет посмотреть и обсудить с ведущим и другими зрителями исторический фильм «Фаворитка» режиссера Йоргоса Лантимоса. Действие строится вокруг королевы Анны. Женщина со слабым здоровьем не проявляет особого интереса к государственному управлению, всем заведует её доверенное лицо Сара Черчилль. Стоимость 400 рублей.

Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Ранее Юга.ру делали обзор фильмов, которые вышли в прокат на этой неделе.