У подножия Эльбруса пройдет гастрокультурный фестиваль

На свежем воздухе можно будет попробовать блюда национальной кавказской кухни из местных продуктов — мяса, овощей, фруктов и ягод. Всего на «Вкусе Эльбруса» будут представлены 10 ресторанных концепций. Кроме того, ежедневно с 14:00 до 15:00 будет проходить гастрономическое шоу, шеф-повара создадут кулинарные шедевры на глазах у гостей.

Также гостей ждут выступления творческие коллективов и музыкантов, сеты от диджея, интерактивные игры и розыгрыши призов.

Праздник «Вкусе Эльбруса» состоится на одноименном курорте впервые, однако организаторы обещают сделать его традиционным событием в канун открытия зимнего туристического сезона.

Как писали Юга.ру, в Карачаево-Черкесии создадут комиксы по мотивам народных сказок. Цель проекта — популяризация фольклора среди детей от 6 до 9 лет. Работа над комиксами начнется в ноябре 2023 года, а выпустить сборники планируют в апреле 2024 года.