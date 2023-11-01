В Сочи больше не будет Хероты

Реку Хероту в Сочи по решению суда переименуют в Хороту

Напомним, споры о названии реки идут в Сочи уже несколько лет. До 2020 года река называлась Херотой, затем её переименовали в Хороту. Весной 2023-го в городе снова появились дорожные указатели с Херотой. Такое же название реки использовали «Яндекс.Карты». Власти Сочи сказали, что реку переименуют обратно в Хороту, когда в федеральном реестре актуализируют информацию.

Сочинское географическое общество направило в суд иск с требованием внести в госкаталог историческое наименование реки Хороты. Иск удовлетворил Адлерский районный суд, сообщило РИА Новости .

Историк Андрей Казилов утверждает, что историческое название реки — Хорота. Считается, что наименование водного объекта произошло от названия десятой (Х) роты Навагинского полка, который располагался в этих местах во времена Кавказской войны.

Ранее Юга.ру писали, что Хероту могут переименовать из-за нового закона. В Госдуме хотят запретить использовать оскорбляющие слова в названиях географических объектов.