В Сочи больше не будет Хероты

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Реку Хероту в Сочи по решению суда переименуют в Хороту

Сочинское географическое общество направило в суд иск с требованием внести в госкаталог историческое наименование реки Хороты. Иск удовлетворил Адлерский районный суд, сообщило РИА Новости.

Напомним, споры о названии реки идут в Сочи уже несколько лет. До 2020 года река называлась Херотой, затем её переименовали в Хороту. Весной 2023-го в городе снова появились дорожные указатели с Херотой. Такое же название реки использовали «Яндекс.Карты». Власти Сочи сказали, что реку переименуют обратно в Хороту, когда в федеральном реестре актуализируют информацию.

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Историк Андрей Казилов утверждает, что историческое название реки — Хорота. Считается, что наименование водного объекта произошло от названия десятой (Х) роты Навагинского полка, который располагался в этих местах во времена Кавказской войны.

Ранее Юга.ру писали, что Хероту могут переименовать из-за нового закона. В Госдуме хотят запретить использовать оскорбляющие слова в названиях географических объектов.

Сочи Суд

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