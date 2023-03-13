В Сочи вернули Хероту

На курорте снова появились дорожные указатели с названием реки Хероты

На дорожных указателях Сочи снова появилась река Херота, пишет портал «СочиСтрим». Новые таблички заметили на выходных. При этом сервис «Яндекс.Карты» продолжает называть реку Хоротой.

Таблички с названием реки пропали в мае 2020 года. Их заменили на указатели с надписью «р. Хорота». Тогда городские власти объяснили это позицией депутатов Сочи. А те сослались на изыскания краеведа Андрея Кизилова.

Кизилов рассказал Юга.ру, что историческое название реки — Хорота. Именно оно указывалось на картах генеральных штабов времен Кавказской войны и в этнографических трудах современников. Документальное подтверждение этому есть в научной статье краеведа. Также Хоротой река называлась в географическом атласе Кавказа, составленном английскими оккупантами во время Крымской войны.

Считается, что название реки произошло от названия десятой (Х) роты Навагинского полка, квартировавшейся в этих местах во времена Кавказской войны. Вначале ее называли Х-рота, а позже стали называть Херотой. Эту версию рассказывают туристам.

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