В Сочи на «Яндекс.Картах» появилась Херота

Краснодарский край

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  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

На дорожных указателях её хотят переименовать обратно в Хороту

Сервис «Яндекс.Карты» изменил название реки Хороты на Хероту. Последние два года сервис использовал первый вариант названия. На «Google картах» река всегда была Херотой.

Напомним, около недели назад на дорожных указателях Сочи снова появилась река Херота. В 2020 году реку переименовали в Хороту и установили новые указатели. Тогда власти сослались на изыскания краеведа Андрея Кизилова, который писал, что историческое название реки — Хорота. Документальное подтверждение этому есть в научной статье историка.

Портал «СочиСтрим» со ссылкой на городскую администрацию сообщил, что указатель с названием реки Хероты в Сочи установили временно. Её переименуют обратно в Хороту, когда в федеральном реестре актуализируют информацию.

По данным сайта, табличку с названием поменяли в рамках планового мониторинга проекта организации дорожного движения трассы А-147, где и нашли разночтения с реестром. 

Как писали Юга.ру, в Сочи восстановят мост через реку Чимит. Переправа составит 60 метров в длину. 

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