В Краснодарском крае на треть увеличился урожай риса

В 2023 году на Кубани собрали на треть больше урожая риса

Урожай риса на Кубани в 2023 году составил более 780 тыс. тонн. В прошлом году удалось собрать на треть меньше — 582 тыс. тонны, сообщил РБК Краснодар.

По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, изначально в 2023 году планировалось засеять 92 тыс. га. Но возведение подпорного сооружения в районе Федоровского гидроузла позволило увеличить площадь посева до 110 тыс. га.