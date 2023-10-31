В Краснодарском крае на треть увеличился урожай риса

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В 2023 году на Кубани собрали на треть больше урожая риса

Урожай риса на Кубани в 2023 году составил более 780 тыс. тонн. В прошлом году удалось собрать на треть меньше — 582 тыс. тонны, сообщил РБК Краснодар.

По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, изначально в 2023 году планировалось засеять 92 тыс. га. Но возведение подпорного сооружения в районе Федоровского гидроузла позволило увеличить площадь посева до 110 тыс. га. 

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Также глава Кубани отметил, что в регионе сконцентрировано 70% рисового производства России. Наибольшие площади находятся в Красноармейском, Славянском и Калининском районах.

Напомним, ранее специалисты Россельхознадзора обнаружили превышение свинца и мышьяка в рисе, выращенном вблизи полигона ТБО в Красноармейском районе.

В Россельхознадзоре отметили, что пробы отбирали в рисовых чеках с растущих растений. Как сказали в пресс-службе, опасный риса изъяли из оборота и полностью исключили движение продукции со склада. Угрозы попадания урожая на прилавки нет. Специалисты проводят расследование и выясняют обстоятельства случившегося. 

Как писали Юга.ру, кубанские рисоводы считают, что активисты и СМИ распространяют ложную информацию о качестве риса. Производители заявили, что полигон ТБО не влияет на выращивание риса.

Красноармейский район Россельхознадзор Сельское хозяйство

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