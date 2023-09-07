В Краснодарском крае активисты заявили, что свалка в Полтавской ухудшает качество риса. Рисоводы назвали это клеветой и обратились в СК
Кубанские рисоводы написали заявление в СК. Они считают, что СМИ и активисты распространяют ложную информацию о качестве риса
Предыстория: Юга.ру неоднократно рассказывали о проблемах, связанных с полигоном ТБО в Полтавской. Активисты, которые пытаются добиться закрытия свалки, говорили, что воды со свалки попадают в рисовые чеки. По их словам, независимая экспертиза показала, что в фильтрате в несколько тысяч раз превышено содержание ртути. Отметим, 4 сентября в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что в краевое управление СКР передали уголовное дело о нарушении правил обращения с отходами в Полтавской.
Председатель ассоциации «Народного рисового союза» Игорь Лобач обратился в славянский районный Следком с просьбой провести проверку публикаций в отношении производителей кубанского риса. Он считает, что активисты и СМИ распространяют ложную информацию о качестве риса. Заявление есть в распоряжении редакции Юга.ру.
Лобач пишет, что бездоказательные заявления в интернете негативно отражаются на деловой репутации союза. Кроме того, он считает, что негативные высказывания можно рассматривать как попытку экономической диверсии, которая может привести к повышению социальной напряженности в результате сокращения рабочих мест.
Рисовод отмечает, что авторы порочащих материалов в интернете умолчали о результатах исследования Славянской зональной ветлаборатории. В октябре 2022 года экспертиза показала, что вода из ближайших сбросных каналов к полигону ТБО не используется для полива риса.
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Союз просит СК ограничить доступ к материалам, распространяющим, по их мнению, ложную информацию, а также привлечь к ответственности виновных лиц.
«В связи с вышеуказанным прошу Вас принять меры по ограничению доступа к указанным информационным ресурсам, распространяющим заведомо недостоверную общественно значимую информацию, аккумулированное размещение которой осуществляется Фондом Википедия с серверами и центрами обработки данных, расположенными в США, при содействии организованной группы лиц на территории России, вероятно, с целью подрыва экономической (продовольственной) безопасности России, через ложные сведения о качестве риса,выращенного сельскохозяйственными товаропроизводителями Краснодарского края и, вероятно, в интересах иностранных производителей, а также обеспечить привлечение к ответственности виновных лиц», — написано в заявлении.
Исполнительный директор «Народного рисового союза» Михаил Радченко сказал, что рядом с полигоном ТБО проходит один канал, который сбрасывает воду с рисовых чеков в лиманы и Азовское море. По его словам, единственным водопользователем этого канала является «Кубаньмелиоводхоз», который ежемесячно берет пробы воды. Эту работу контролирует Роспотребнадзор и прокуратура.
«На территории Краснодарского края у нас около 100 предприятий выращивают рис, а также 33 предприятия перерабатывают его. В этой отрасли работают около 12 тыс. человек и, конечно, нам небезразлично, что кто-то пытается охаять наши труды и сказать, что кубанский рис отравлен, и его невозможно есть», — сказал Радченко.
По словам директора, вкусовые качества кубанского риса превосходят импортный рис. Он добавил, что производители из Краснодарского края отправляют продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья, а также Средиземноморья. По его словам, если бы рис был некачественный, то Роспотребнадзор уже предъявил бы претензии.
«Каждый директор предприятия, которое перерабатывает рис и поставляет его на внутренние рынки России, понимает, какая ответственность на него возложена. Он проверяет качество риса и понимает, что если поставит некачественную крупу, то будет нести административную и уголовную ответственность. Поэтому хочу задать вопрос — какую ответственность несут товарищи, которые говорят такие измышления на всю страну?», — добавил Радченко.
Он отметил, что если у активистов есть документы, подтверждающие, что воды или рис отравлены, то союз готов с этим разобраться. Но, если подтверждений нет, то они должны понести ответственность, говорит директор НРС.
«Наши действия направлены на защиту кубанского риса, но никак не направлены против экологов, которые пытаются сделать, чтобы мусорный полигон в станице Полтавской работал в правовом режиме», — сказал Михаил Радченко.