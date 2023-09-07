В Краснодарском крае активисты заявили, что свалка в Полтавской ухудшает качество риса. Рисоводы назвали это клеветой и обратились в СК

Кубанские рисоводы написали заявление в СК. Они считают, что СМИ и активисты распространяют ложную информацию о качестве риса

Предыстория: Юга.ру неоднократно рассказывали о проблемах, связанных с полигоном ТБО в Полтавской. Активисты, которые пытаются добиться закрытия свалки, говорили, что воды со свалки попадают в рисовые чеки. По их словам, независимая экспертиза показала, что в фильтрате в несколько тысяч раз превышено содержание ртути. Отметим, 4 сентября в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что в краевое управление СКР передали уголовное дело о нарушении правил обращения с отходами в Полтавской. Председатель ассоциации «Народного рисового союза» Игорь Лобач обратился в славянский районный Следком с просьбой провести проверку публикаций в отношении производителей кубанского риса. Он считает, что активисты и СМИ распространяют ложную информацию о качестве риса. Заявление есть в распоряжении редакции Юга.ру. Лобач пишет, что бездоказательные заявления в интернете негативно отражаются на деловой репутации союза. Кроме того, он считает, что негативные высказывания можно рассматривать как попытку экономической диверсии, которая может привести к повышению социальной напряженности в результате сокращения рабочих мест. Рисовод отмечает, что авторы порочащих материалов в интернете умолчали о результатах исследования Славянской зональной ветлаборатории. В октябре 2022 года экспертиза показала, что вода из ближайших сбросных каналов к полигону ТБО не используется для полива риса.

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Союз просит СК ограничить доступ к материалам, распространяющим, по их мнению, ложную информацию, а также привлечь к ответственности виновных лиц. «В связи с вышеуказанным прошу Вас принять меры по ограничению доступа к указанным информационным ресурсам, распространяющим заведомо недостоверную общественно значимую информацию, аккумулированное размещение которой осуществляется Фондом Википедия с серверами и центрами обработки данных, расположенными в США, при содействии организованной группы лиц на территории России, вероятно, с целью подрыва экономической (продовольственной) безопасности России, через ложные сведения о качестве риса,выращенного сельскохозяйственными товаропроизводителями Краснодарского края и, вероятно, в интересах иностранных производителей, а также обеспечить привлечение к ответственности виновных лиц», — написано в заявлении. Исполнительный директор «Народного рисового союза» Михаил Радченко сказал, что рядом с полигоном ТБО проходит один канал, который сбрасывает воду с рисовых чеков в лиманы и Азовское море. По его словам, единственным водопользователем этого канала является «Кубаньмелиоводхоз», который ежемесячно берет пробы воды. Эту работу контролирует Роспотребнадзор и прокуратура. «На территории Краснодарского края у нас около 100 предприятий выращивают рис, а также 33 предприятия перерабатывают его. В этой отрасли работают около 12 тыс. человек и, конечно, нам небезразлично, что кто-то пытается охаять наши труды и сказать, что кубанский рис отравлен, и его невозможно есть», — сказал Радченко.

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