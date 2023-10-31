Сбер принял более 5 тыс. видеозвонков от клиентов с нарушениями слуха и речи

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Получить видеоконсультацию на русском жестовом языке можно в приложении СберБанк Онлайн или офисе банка

Узнать условия СберКарты, вклада или кредита — самые популярные запросы слабослышащих и неслышащих клиентов Сбера, с которыми они обращаются в единый распределённый контактный центр Сбера. В нём работают переводчики русского жестового языка (РЖЯ). В этом году они приняли 5300 видеозвонков от клиентов с нарушениями слуха и речи, подсчитали в Сбере ко Дню сурдопереводчика.

Бесплатные консультации на РЖЯ появились в Сбере в 2018 году. Звонки со всей страны стали принимать на двух площадках контактного центра — в Ставрополе и Екатеринбурге. Переводчики РЖЯ дополнительно обучились банковскому делу и успешно сдали экзамены во Всероссийском обществе глухих, чтобы помогать людям с нарушениями слуха и речи быстро и эффективно решать финансовые вопросы.

Сегодня клиенту достаточно сделать видеовызов из приложения СберБанк Онлайн — и ему ответит оператор контактного центра, который владеет РЖЯ.

Точно так же слабослышащих и неслышащих обслуживают в 6000 офисах Сбера по всей стране: при необходимости специалист подключит своего коллегу-переводчика по видео со своего рабочего планшета.

В Краснодаре открылся арт-кластер «Окколо» для молодежи с инвалидностью:

Вице-президент, директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина рассказывает:

«Сбер уделяет большое внимание доступности своих сервисов и услуг для клиентов с инвалидностью. Важно, чтобы пользоваться услугами и сервисами банка было максимально комфортно всем. Так, клиенты с нарушениями слуха и речи могут связаться с банковскими переводчиками русского жестового языка как в офисах банка, так и в приложении СберБанк Онлайн. Услуга совершенно бесплатная, а главное — безопасная. Переводчики — это штатные сотрудники банка, которые хранят банковскую тайну, поэтому им можно без опасений доверить свою финансовую информацию».

Подробнее о сервисах Сбера на РЖЯ

Банки Деньги Инвалидность Кредитование Сбербанк Финансы Экономика

Новости

В Краснодарском крае на треть увеличился урожай риса
В центре Сочи нашли опасную ядовитую змею гюрзу
Мэрия Краснодара рассказала, сколько денег уйдет на новогодние ёлки в 2023 году
В Краснодарском крае начались раскопки на месте строительства развязки под Новороссийском
На юге РФ третий день сбоит Telegram. Что случилось?
Туристы не стали аннулировать путевки в Дагестан из-за беспорядков в Махачкале

Лента новостей

В Краснодаре пройдет фестиваль детской книги
Сегодня, 07:41
В Краснодаре пройдет фестиваль детской книги
Как обнять и покормить альпак в горах Сочи
Вчера, 15:55 Реклама
Как обнять и покормить альпак в горах Сочи
Подробная инструкция
Как росли цены с 2016 по 2023 год
25 октября, 14:26
Как росли цены с 2016 по 2023 год
Сравнили чеки из «Магнита»

Реклама на сайте