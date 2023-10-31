Сбер принял более 5 тыс. видеозвонков от клиентов с нарушениями слуха и речи

Получить видеоконсультацию на русском жестовом языке можно в приложении СберБанк Онлайн или офисе банка

Узнать условия СберКарты, вклада или кредита — самые популярные запросы слабослышащих и неслышащих клиентов Сбера, с которыми они обращаются в единый распределённый контактный центр Сбера. В нём работают переводчики русского жестового языка (РЖЯ). В этом году они приняли 5300 видеозвонков от клиентов с нарушениями слуха и речи, подсчитали в Сбере ко Дню сурдопереводчика.

Бесплатные консультации на РЖЯ появились в Сбере в 2018 году. Звонки со всей страны стали принимать на двух площадках контактного центра — в Ставрополе и Екатеринбурге. Переводчики РЖЯ дополнительно обучились банковскому делу и успешно сдали экзамены во Всероссийском обществе глухих, чтобы помогать людям с нарушениями слуха и речи быстро и эффективно решать финансовые вопросы.

Сегодня клиенту достаточно сделать видеовызов из приложения СберБанк Онлайн — и ему ответит оператор контактного центра, который владеет РЖЯ.

Точно так же слабослышащих и неслышащих обслуживают в 6000 офисах Сбера по всей стране: при необходимости специалист подключит своего коллегу-переводчика по видео со своего рабочего планшета.

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