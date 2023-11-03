Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить эротический фильм «Жизнь Адель»

Фильм основан на графическом романе Жюли Маро «Синий — самый тёплый цвет». Лента получила главный приз Каннского международного кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь».

17-летняя француженка Адель живёт в пригороде Лилля и проявляет интерес к литературе и языкам. После занятий она договаривается о свидании с парнем по имени Тома и одновременно обращает внимание на девушку, волосы которой окрашены в синий цвет. Встреча с парнем её не впечатляет, она решает избегать его в учебном заведении, а вот незнакомку она никак не может забыть.

После просмотра зрители смогут порассуждать об увиденном. Показы проходят в рамках проекта «Недетское кино». Ранее демонстрировали ленты «Нимфоманка», «Служанка», «Секретарша», «9 и 1/2 недель».

Начало в 19:00. Стоимость: при раннем бронировании 400 рублей, в день мероприятия 600 рублей. Возрастное ограничение 18+. Пространство MSpace находится по адресу улица Бабушкина 210, третий этаж.

Как писали Юга.ру, творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 5 ноября посмотреть и обсудить драму «Сука-любовь». Действие происходит в Мехико в конце 1990-х годов. Автомобильная авария связывает героев трёх различных историй.