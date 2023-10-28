В Краснодаре состоится единственный показ фильма о жизни и творчестве рэпера Lil Peep

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Lil Peep: всё для всех» © Скриншот видео с YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ
    Кадр из трейлера к фильму «Lil Peep: всё для всех» © Скриншот видео с YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ

В кинотеатре «Монитор СБС» в Краснодаре 15 ноября состоится единственный показ документального фильма «Lil Peep: всё для всех» о жизни и творчестве знаменитого рэпера

Это история короткой жизни артиста от детства на Лонг-Айленде и стремительной популярности до внезапной смерти. Документальный фильм исследует феномен музыканта, набравшего к 21 годам больше 1,6 млрд прослушиваний и просмотров на YouTube и трагически погибшего в 2017-м.

Тематический круг песен Густава Элайджа Ара (настоящее имя Lil Peep) — несчастная любовь, депрессия, самоубийство, запрещенные препараты и колдовство. Девиз «Бери от жизни все, умри молодым» был набит у него на лбу. Lil Peep получил известность за соединение разных жанров музыки и создание нового стиля, который сейчас называют «эмо-рэп».

Начало показа в 19:00. Билеты в продаже. Возрастное ограничение 18+.

Ранее Юга.ру делали обзор фильмов, которые вышли в прокат на этой неделе. 

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар

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В Краснодаре состоится единственный показ фильма о жизни и творчестве рэпера Lil Peep
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